Delfines atacan pez globo para drogarse con su veneno

El video fue captado por la BBC y publicado en el programa de televisión 'Spy in the Wild', el cual muestra el comportamiento de los animales en su habitat natural cuando no son vistos por nadie.

En la grabación se aprecia como cinco delfines buscan salir del agua, mientras uno de ellos lleva un pez globo entre los dientes.

Instantesdespués, varios sacuden al pez y le dan ligeras mordidas en repetidas ocasiones para que comience a segregar tetrodotoxina o tetrogodina. sustancia que contiene en su hígado y en la piel, como método de protección ante el peligro.