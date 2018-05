¿De dónde sale el meme del Ferrari?

Redacción

Por:

De seguro notaste en los últimos días, que todos tus amigos en redes sociales explotaron el chiste del Ferrari.

Si quieres estar en onda a continuación te explicamos de donde sale este fenómeno viral.

Primero nos remontaremos al año 2016, cuando Ferdinando Valencia fue cuestionado en una revista le preguntaron que si el se haría un tatuaje.

Ante la pregunta el actor respondió "A diferencia de muchos actores, no tengo un solo tatuaje ni me lo pienso hacer porque, ¿cuándo has visto un Ferrari con calcomanías?".

Gracias al ingenio y creatividad de los mexicanos su frase resurgió y se viralizó.

Cientos de usuarios han usado ese formato para saturar las redes sociales con frases o imágenes con la palabra Ferrari.