Dan alta médica a expresidente Fujimori; irá a prisión

AP - El expresidente Alberto Fujimori fue dado de alta en la víspera por los médicos que lo tratan en la clínica limeña Centenario Peruana Japonesa y ahora volverá a la cárcel, confirmaron el miércoles las autoridades gubernamentales.

La orden de alta médica permitirá que Fujimori retorne a prisión donde estuvo internado una década, indicó a The Associated Press un alto funcionario del gobierno enterado de la decisión pero que pidió el anonimato por no estar autorizado para declarar.

El expresidente continuará cumpliendo su condena de 25 años de prisión por su autoría intelectual en el asesinato de 25 peruanos a manos de militares durante su gobierno en la década de 1990.