Dama de honor aparece en la boda vestida de T-Rex y se hace viral

"Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas"; la novia solo quería que su hermana se sintiera cómoda con lo que quisiera vestir

Dejar que tu dama de honor elija su propio atuendo seguramente es un poco arriesgado, especialmente si tienen una inclinación por los disfraces.

Una mujer llamada Deanna Adams, deseosa de que su dama de honor se sintiera cómoda con lo que quisiera vestir en en su boda, se llevó una gran sorpresa al verla con un disfraz de Tyrannosaurus Rex.

Christina, de 38 años, de Texas, (la dama) compartió una imagen de ella en el traje de dinosaurio en la ceremonia después de la boda el pasado 10 de agosto y rápidamente se volvió viral y posteriormente se compartió con Reddit la semana pasada, donde atrajo más atención.

Christina subtituló la publicación, que atrajo más de 34 mil acciones y 17 mil comentarios: "Cuando eres una dama de honor y te dicen que puedes usar lo que elijas ... no me arrepiento de nada".

Cientos de personas afirmaron que el atuendo les pareció divertido, y muchos elogiaron a la novia por su sentido del humor y otros etiquetaron a sus amigos amenazando con hacer la misma broma.

En declaraciones a FEMAIL, Christina dijo que era "extraño" ver que su publicación se volviera viral, y admitió que no fue un completo shock para su hermana verla llegar con el traje de T-Rex.

"Hace aproximadamente un año, mi hermana mayor me envió un mensaje de texto preguntándome si sería su dama de honor", recordó.

"Ella, sabiendo que no soy una gran fanática de usar vestidos formales y que probablemente no tendría mucho dinero para comprar algo realmente agradable, me tranquilizó al hacerme saber que podía elegir cualquier atuendo que yo escogiera", dijo.

"Estaba tratando de pensar en algo que estaría dispuesto a usar más de una vez y pensé, bueno, ella dijo algo, y si estoy gastando más de 50 dólares, quiero que sea un disfraz de dinosaurio, porque son fantásticos y siempre he querido uno".

Christina.