Crucero se estrella en muelle de la isla hondureña Roatán sin dejar heridos

EFE - Un crucero de la compañía MSC chocó hoy contra un muelle de la paradisíaca isla de Roatán, en el Caribe de Honduras, sin que se produjeran heridos entre sus 1,800 pasajeros.

La empresa Puerto de Cruceros de Roatán indicó en un comunicado que el incidente se produjo a las 08.00 hora local (14.00 GMT) por causas aún desconocidas.

Enfatizó que "no hay heridos ni pérdidas humanas", y señaló que las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) evalúan los daños en el muelle y en la estructura del barco MSC Armonía.

El Puerto de Cruceros de Roatán, que tiene como inversionistas a la empresa Royal Caribbean International, destacó que los "esfuerzos" de su personal están centrados en "asistir a la embarcación, evaluar los daños y sobretodo garantizar la tranquilidad de los aproximadamente 1.800 pasajeros que se tienen abordo".

Los pasajeros del crucero desembarcaron minutos después para ser evaluados por personal de la Unidad Médica de Emergencia del organismo de protección civil.

Roatán es el principal destino turístico de Honduras en el Caribe, rodeada de varios cayos y pequeñas islas, aguas cristalinas, arrecifes de coral, escuelas de buceo a bajo coste y mucha belleza natural forestal, entre otros atractivos.

Crucero no pudo atracar e impacta contra muelle en Coxen Hole en la isla de Roatán.



No se reportán víctimas sólo daños debido a causas no precisas aún. pic.twitter.com/luQASyec44