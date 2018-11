Critican a mujer por burlarse de su anillo de compromiso

Por: Redacción



Una mujer se convirtió en motivo de críticas luego de que publicara una imagen de un anillo de compromiso que su novio compró y posteriormente burlarse de él.

"La vergüenza del viernes, allá voy... Encontré esto en la mesilla de noche de mi novio. No soy fan. Por favor, échale un vistazo y luego díganme cómo decirle con tacto que no, que necesitas ir a buscar algo diferente", escribió la mujer acompañada de la instantánea del anillo.

Asimismo, el comentario enfureció a las redes pues la tacharon interesada.

"Una cosa es cuando se trata de un extraño, pero cuando alguien que debe amarte incondicionalmente actúa como un estafador es sencillamente triste", escribió un usuario.

"Si ella realmente lo ama, tendría que estar igualmente feliz con un anillo hecho de papel de aluminio. El hecho de que esté molesta por el anillo y no esté emocionada con lo que su pareja le está a punto de proponer es una bandera roja masiva", expresó otro internauta.

People are angry at this woman who found her engagement ring and bashed it on Facebook https://t.co/pJfBf9qM9J pic.twitter.com/PHEfXreqhb