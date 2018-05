Crece cifra de suicidios entre taxistas de Nueva York

Notimex - Con la muerte de Yu Mein Chow, conmemorada este domingo con una vigilia en Nueva York, suman cinco los taxistas de la ciudad que en los últimos cinco meses se han suicidado ante su desesperada situación económica.

De acuerdo con la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York (NYTWA) la muerte por suicidio de los cinco de sus afiliados se debió a su "desesperación económica", agravada por la competencia que suponen servicios privados de transporte como Uber.

En una declaración emitida por Bhairavi Desai, directora ejecutiva de la NYTWA, mientras que sus afiliados se enfrentan a una situación financiera imposible, "en todo el país, Uber está pidiendo a los conductores que no ganen más que el salario mínimo".

Desai añadió que esta empresa intenta que un trabajo que ha sido de tiempo completo durante años se convierta en una ocupación ocasional de bajo salario. Así, "ningún chofer gana", afirmó Desai.

El caso de Chow, un inmigrante de 56 años de edad originario de Myanmar, ilustra la complicada situación financiera de los taxistas de Nueva York ante una industria que se ha transformado de manera dramática en la última década.

En 2011, el mismo año en que Uber ingresó al mercado de Nueva York, Chow adquirió un medallón o permiso para conducir un taxi por 700 mil dólares, para lo que requirió un préstamo que nunca logró sufragar.

Chow se dio cuenta de que tras su inversión no podía pagar la educación universitaria de su hija, y no podía pagar las cuentas médicas después de que a su esposa le diagnosticaron cáncer, declaró Desai al diario The New York Times.

Luego de que la tarjeta de crédito de Chow fuera rechazada cuando intentó hacer un pago de su deuda, el pasado 11 de mayo, el taxista desapareció. El sábado su cuerpo fue recuperado en el río Este de Nueva York.

De acuerdo con Desai los otros cuatro taxistas que este año se han quitado la vida también lo hicieron por complicaciones financieras. Sus familias y mensajes que dejaron antes de morir confirman estas versiones.

Los otros taxistas que se han suicidado en los últimos cinco meses son: Danilo Corporan Castillo, Alfredo Pérez, Doug Schifter y Nicanor Ochisor.

La precariedad económica de los taxistas queda ilustrada con el desplome en el valor de los antes codiciados medallones, cuyo precio ha descendido de casi un millón de dólares a cerca de 175 mil en la actualidad.

Para contrarrestar esta tendencia, la NYTWA propone varios cambios en las regulaciones al Concilio de Nueva York, entras las que destaca imponer un límite al número de vehículos que pueden funcionar como taxis.

Asimismo, propone que todas las firmas de taxis empleen tarifas de taxímetro regulado y que aumenten las tarifas de 2.60 dólares a 3.25 dólares por milla; además de que solicita ofrecer protecciones sociales a todos los choferes que trabajen para Uber y este tipo de servicios.