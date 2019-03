Crean app para borrar a tu ex de las fotos

Mundo - 10/03/2019 06:20 a.m.

Por: Redacción





De acuerdo con el creador de la aplicación, Mark Rofe, esta es ideal para aquellas personas que tienen fotografías en las que sale bien, pero no puede usarlas en redes sociales debido a que aparece su expareja de hace años o meses.

Ante esta problemática, la solución definitiva es 'Edit My Ex', aplicación que promete literalmente desaparecer a tu ex pareja de diversas fotografías.

Según confiesa Mark, tuvo la idea para desarrollar esta aplicación luego de que uno de sus amigos le pidiera que borrara a su exnovia de una foto por medio de photoshop.

La app es bastante fácil de usar, pues lo único que debes hacer es cargar tu foto a la plataforma y en 48 horas recibirás la misma foto sin tu ex, la cual será editada por un equipo de expertos a cambio de la módica cantidad de 8 euros por foto, que equivalen a 175 pesos según la divisa diaria.

A través de sus redes sociales, el desarrollador de la app suele colgar varias fotos que dan fe de la efectividad del servicio.

(Con información de ADN40)