Corredora interrumpe maratón por salvar a un perrito

Mundo - 30/01/2019 08:06 a.m.

Por: Redacción





Durante el maratón de, en la provincia tailandesa de Ratchaburi, una corredora decidió terminar su carrera con un perrito en brazos.

Y es que Khemjira Klongsanun, de 43 años, vio al can de raza Bangkaew tailandés perdido cerca de donde se celebraba la carrera por lo que no lo pensó dos veces y se acercó a él, pero al notar que no había nadie alrededor, decidió llevárselo.

La atleta adoptó al cachorro como mascota y fue bautizado como Chombueng, en honor al día que lo encontró en la competencia.