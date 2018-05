Coronel encuentra su madre biológica en Japón después de 45 años

ADN 40 - El Coronel de 45 años, sufrió en 2005, un ataque al corazón que lo motivo a buscar a su madre biológica quien murió 3 años después de haberla conocido.

Bruce fue adoptado en 1960 por una pareja estadounidense que vivía en la estación militar de Estados Unidos. Sus padres adoptivos apoyaban a Bruce para encontrara a su madre, dándole el nombre de ella y ofreciéndose a pagar su boleto para viajar a Japón, sin embargo, él nunca tuvo interés en hacerlo, hasta el momento en que vio su vida en peligro.

Al recuperarse comenzó la búsqueda con la que planeó mandar una carta a su madre que dijera: "He vivido la mejor vida del mundo. Soy coronel en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tengo hijos hermosos. La vida es muy buena"

Comenzó por preguntar en la embajada de Japón ubicada en Washington y en la embajada estadounidense de Tokio, incluso contrató a un detective privado, pero no tuvo éxito en ninguno de los casos: "Y pensé: sabes qué, lo intenté. Hice todo los esfuerzos que pude. Y simplemente no tuve suerte", confesó al Washington Post.

Una noche en un bar del aeropuerto, conoció a Harry Harris, comandante de la fuerza aérea con quien creó un gran vínculo. "Le conté que había tenido un ataque al corazón y que intentaba encontrar a mi madre. Y él me dijo: Bruce, te puedo ayudar.

Diez días después recibió una llamada por parte de la embajada de Japón: "Coronel Hollywood, es muy grato informarle que hemos encontrado a su madre: Nobue Ouchi, ella lo llamará en 10 minutos, y ella no habla inglés. ¡Buena suerte!".

Bruce acababa de encontrar a un intérprete que hablara japonés cuando el teléfono sonó y entre palabras de felicidad y agradecimiento, ambos comenzaron a llorar. El sueño de su madre siempre había sido que su hijo regresara con ella.

Ambos coordinaron el encuentro, y en dos semanas, Bruce Hollywood viajó a casa de su madre biológica quien no se le despegó desde el momento en que lo conoció; sin embargo, ambos tenían muchas dificultades para comunicarse.

Cada vez se veían más seguido, por lo que decidieron estudiar el idioma del otro e incluso Nobu también viajaba a Washington para poder verse. En 2009, tres años después de conocerse y estar en contacto, la madre biológica de Nobu falleció de un ataque al corazón.

El encuentro lo ayudó a conocer sus raíces japonesas, "Antes de eso, yo no tenía ninguna identidad japonesa. Yo solo tenía facciones japonesas, pero nada más, y mientras más me involucré con mi comunidad más orgulloso me volví de mi herencia", concluyó.