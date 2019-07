Corea del Norte lanza misiles al Mar de Japón

Por: Yvette Serrano





El ejército de Corea del Sur dijo a CNN que Corea del Norte disparó dos proyectiles no identificados desde el área de Wonson hacia el Mar del Este, también conocido como el Mar de Japón, el jueves por la mañana (miércoles por la tarde en los EUA) Yyque la distancia de vuelo era de aproximadamente 430 kilómetros

Los dos proyectiles no identificados se lanzaron a las 5:34 am del jueves, hora local (4:34 pm ET del miércoles) y a las 5:57 am hora local (4:57 pm ET del miércoles), según el ejército de Corea del Sur.

"Nuestro ejército, en preparación para lanzamientos adicionales, mantiene su postura de preparación mediante el monitoreo de movimientos relacionados", dijo a CNN un funcionario de la oficina del Jefe de Estado Mayor de Corea del Sur.

"Los Estados Unidos y Corea del Sur están en el proceso de analizar los detalles en relación con los lanzamientos", dijo el JCS.