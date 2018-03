Corea del Norte anuncia cese de pruebas nucleares

Notimex - El presidente Donald Trump reaccionó con cautela al anuncio de que Corea del Norte ha aceptado suspender de manera momentánea la realización de pruebas nucleares y con misiles para conducir un diálogo con Corea del Sur con miras a restablecer relaciones.

"Vamos a ver que pasa" dijo el mandatario tras el anuncio hecho en Seúl por el Jefe de Seguridad del gobierno surcoreano, Chung Eui-yong, a su regreso del viaje a Pyongyang, donde celebró un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un.

"Me gustaría ser optimista. Creo que esto quizá ha ido más allá de lo que cualquiera lo haya manejado antes", dijo el mandatario a reporteros en la Casa Blanca, durante una aparición conjunta con el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven.

Chung dijo que el régimen norcoreano expresó igualmente su disposición para entablar un diálogo directo con Estados Unidos, en torno al tema de la desnuclearización de la península, y anunció la celebración de una reunión cumbre el mes próximo entre los líderes de las dos coreas.

Cuestionado por reporteros al respecto, aseguró que ha habido avances en los esfuerzos de su gobierno y Corea del Sur en ese tema, pero lamentó de manera reiterada que las administraciones anteriores no se hayan ocupado del asunto con mayor eficacia.

"Ellos debieron haberse ocupado por muchos años (de esto), muchas administraciones diferentes, no ahora. Este no es el mejor tiempo para ocuparse (de ello), pero estas son las cartas que nos tocaron. Lo vamos a manejar de manera apropiada", dijo.

El mandatario externó su deseo de que los esfuerzos de Washington y Seúl puedan conducir este acercamiento "por una pacifica y hermosa ruta".

"Estamos preparados para ir en cualquier ruta necesaria. Creo que estamos teniendo un buen diálogo. Hemos logrado progreso, no hay duda de ello. Vamos a ver que pasa. No quiero hablar mucho sobre cosas que no sabemos todavía", precisó.