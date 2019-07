Consulados de México en EUA difunden derechos de migrantes ante redadas

Agencias -

Luego de que Donald Trump confirmó que este domingo el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE) iniciará una operación masiva para deportar a personas indocumentadas del país, los consulados de México difundieron en redes sociales los derechos de los migrantes.

Las autoridades mexicanas en EUA señalaron que si una persona es detenida tiene derecho a que se le notifique al consulado, además agregó que esa acción debe llevarse a cabo antes de cualquier interrogatorio o declaración formal.

Los consulados sugieren tratar con respeto a la autoridad, no dar información falsa y no hablar del estatus migratorio con los oficiales.

Trump señaló que todo el fin de semana "van a sacar a la gente y llevarla de vuelta a sus países".

Si eres detenido, tienes derecho a que se notifique a tu consulado, y a comunicarte libremente con nosotros. #ProtecciónConsular pic.twitter.com/46D3IvDZLX — Consulmex Washington (@ConsulMexWas) 12 de julio de 2019

¿Sabes qué hacer en caso de #DETENCIÓNMIGRATORIA?

consulta y comparte la siguiente información. Hagan un plan familiar para casos de emergencia, y recuerda que pueden llamarnos las 24 horas 7 días de la semana al 520 623 7874 #CIAM

Una comunidad informada es más fuerte. pic.twitter.com/1Tw2xXGdJm — Consulmex LosÁngeles (@ConsulMexLan) 11 de julio de 2019

Así serán las redadas

Según los funcionarios consultados por el diario The New York Times, el ICE buscará primero a unos 2.000 inmigrantes que ya han recibido órdenes de deportación y que, en algunos casos, no se presentaron a las audiencias en los tribunales de inmigración.



La operación se centrará en las ciudades de Nueva York, Miami (Florida), Houston (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado), de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión CNN.



Estaba previsto que también hubiera redadas en Nueva Orleans (Luisiana), pero el ICE confirmó a las autoridades de la ciudad que suspenderá temporalmente la operación en esa ciudad debido a la cercanía de la tormenta tropical Barry.

(Con información de ADN40 y EFE)