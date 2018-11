Construyen hotel subterráneo en China

ADN40 - Un hotel subterráneo de cinco estrellas, el primero en el mundo, abrió sus puertas en una cantera abandonada en Shanghái, informó China Daily.

Se trata de un edificio de 18 pisos, de los que 16 están ubicados bajo tierra, tiene 336 habitaciones y el precio mínimo por noche es de 489 dólares.

Shimao Quarry Hotel cuenta con instalaciones recreativas, deportivas, de escalada en roca y plataforma para puenting. Su construcción tardó 10 años y costó 288 millones de dólares.

"Es la primera vez que una cantera abandonada se convierte en un hotel maravilloso bajo tierra. Es una oportunidad única que me inspira ideas interesantes sobre el cambio de relación entre la ciudad y naturaleza", destacó el arquitecto británico Martin Jochma, a cargo del diseño del hotel.

Michael Croft, representante de la UNESCO, describió este hotel como un modelo bueno para un desarrollo sostenible. "Es un modelo inspirado por una visión de un futuro mejor y un presente que busca respuestas en el pasado".

An underground hotel built inside abandoned quarry opened in Shanghai on Thur. @InterConHotels

Claimed to be the lowest lying hotel in the world, the 5-star the InterContinental Shanghai Wonderland has 2 floors above ground and 16 floors underground:https://t.co/FSqUAsHrsj pic.twitter.com/MTVt5p9Meo