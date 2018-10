Consejera de Trump revela agresión sexual al defender a Kavanaugh

Notimex - La consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, sacó a relucir hoy su propia historia de agresión sexual al defender al candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh.

"Soy una víctima de agresión sexual", reveló Conway en el programa "State of the Union" de la cadena CNN.

"Siento mucha empatía con las víctimas de asalto, acoso sexual y violación", agregó la funcionaria quien pareció emocionarse brevemente durante la revelación.

Conway argumentó que el debate en curso en el Senado sobre Kavanaugh no es una "reunión del movimiento –contra la agresión sexual- Me Too", que en el último año ha visto a muchas mujeres acusar a hombres en posiciones de poder en la política, los medios y otras industrias de mala conducta sexual.

"No comparemos a Harvey Weinstein y Bill Cosby, y algunos otros, con lo que sucedió aquí", dijo. "Si vamos a tener una conversación nacional, deja de juzgar a las víctimas y los perpetradores según su política", agregó Conway.

El voto de confirmación de Kavanaugh a la posición de la Corte Suprema a la que fue nominado por el presidente Donald Trump está pendiente de una investigación de una semana de la Oficina Federal de Investigación (FBI) sobre las acusaciones de que asaltó al menos a una mujer en los años de 1980.

Christine Blasey Ford testificó ante el Comité Judicial del Senado la semana pasada, que Kavanaugh la detuvo, le cubrió la boca e intentó quitarle la ropa sin consentimiento mientras ambos estaban en la escuela secundaria.

Según los informes, el FBI también está investigando al menos otras dos acusaciones contra Kavanaugh.

Conway explicó que su jefe, Trump, ha sido objeto de numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada y ha dicho que esas mujeres mintieron al respecto.

"No confundas eso con lo que me sucedió a mí", dijo la consejera al señalar que esas mujeres deberían ser escuchadas a través del sistema de justicia penal pero no a través de vías partidistas.

"La gente en Twitter y en otros lugares están diciendo en este momento: '¿cómo puede trabajar para Donald Trump?' Trabajo para el presidente Trump porque es muy bueno con la mujer que trabaja para él", dijo Conway. "No quiero escucharlo de nadie".