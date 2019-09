Conoce a la muñeca más embrujada del mundo

Una investigadora paranormal descubrió a 'Letta Me Out', la que pudiera ser la muñeca más poseída del mundo

Por: Redacción





Una cazadora de fantasmas ha descrito el momento en que se encontró cara a cara con una de las muñecas "más poseídas" del mundo.

La investigadora paranormal, que usa el nombre de la Cripta de Amy en YouTube, conoció a la muñeca de 200 años 'Letta Me Out' cuando fue llevada a Adelaide en agosto.

La muñeca fue descubierta por primera vez debajo de una casa abandonada en Wagga Wagga, Nueva Gales del Sur, por Kerry Walton hace casi 50 años, informó Daily Mail.

Cuando la muñeca fue llevada a la casa de la familia del Walton, hubo una extraña cadena de eventos que le hicieron pensar que había un elemento "sobrenatural" en la muñeca.

Walton afirmó que encontró marcas de rasguños en el piso de la casa por la mañana, sugiriendo que Letta había estado fuera de casa durante la noche.

Los visitantes informaron sentirse enfermos, emocionados y desmayados cuando estaban cerca de la muñeca, y las mascotas también actuarían de manera extraña, afirmó.

Letta, que tiene una sonrisa malvada y una presencia misteriosa, se ha convertido en una de las muñecas más poseídas del mundo.

Amy dijo que no todo lo que tiene que ver con lo paranormal tiene que ser 'aterrador', 'malvado' o 'demoníaco' ya que hay buenos espíritus por ahí.

"El único [espíritu] que habita Letta Me Out en realidad se cree que es uno de esos buenos espíritus. Además de eso, muchas personas realmente creen que sostener o tocar Letta Me Out puede traer buena suerte", dijo.

"No estoy segura de si creo que Letta es buena suerte, no soy realmente supersticiosa, pero si alguien me dice que tocar algo es buena suerte, lo haré", se rió.

"Conocer a Letta fue en realidad una experiencia realmente positiva, y muchos otros estaban muy emocionados de conocerla también.

"Lo único que me llamó la atención fue que Letta tiene un cabello realmente hermoso. Es brillante y suave, probablemente porque es cabello humano real", dijo.

Amy dijo en el video que notó los ojos oscuros de cristal de Letta, que parecían mirar a los visitantes desde todos los ángulos de la habitación.