Conoce a Boris Johnson, el estadounidense que será primer ministro del Reino Unido

Por: José Perales





El estadounidense Boris Johnson fue nombrado como primer ministro del Reino Unido, quien tendrá como su principal misión concretar el Brexit, es decir la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.

El militante del Partido Conservador sustituyó a Theresa May, quien no fue capaz de concretar este proceso y dimitió.

Boris Johnson es un personaje político que se asemeja mucho a Donald Trump, pues además de tener una apariencia física similar, ambos nacieron en Nueva York, Estados Unidos, además de que los dos polémicos políticos apuestan por la posverdad, el proteccionismo y el cierre de fronteras es decir el Brexit y el denominado informalmente American Brexit de Trump.

El primer ministro del Reino Unido prometió terminar el Brexit el 31 de octubre de 2019, con o sin acuerdo con la Unión Europea, algo que no tiene precedentes, además de que realmente se desconoce el impacto económico que tendrá tanto para el Reino Unido, como a nivel global.

Cabe mencionar que tiempo más tarde, Johnson rechazó a su nacionalidad estadounidense, quedándose solo con la que le heredaron sus padres, es decir la inglesa, de donde son originarios sus dos progenitores.

El primer ministro del Reino Unido así como del Partido Conservador, conocido como los Tories, creció en una familia privilegiada, estudió en escuelas de prestigio como Eton y la Universidad de Oxford, además de que fue periodista en The Times, Telegraph, The Spectator y The Daily Telegraph, lo que lo llevó a ser corresponsal Bruselas, Bélgica, es decir la capital política de la Unión Europea, en donde desarrollo sus ideologías euroescépticas.

De 2008 a 2016 fue alcalde de Londres, en donde aprovechó los juegos Olímpicos de 2012 para impulsar aún más su imagen. El tomó algunas decisiones poco populares como la eliminación de poder beber alcohol en todo el sistema del transporte público, pero también fue el creador de las Boris Bikes (como se le conoce hasta hoy al sistema de renta de bicicletas), las cuales es muy común que él mismo las monte.

Posteriormente fue ministro de Exteriores con Theresa May, aunque renunció para arrebatarle precisamente a ella el puesto de primer ministro para habitar el 10th Downing Street.

Donald Trump afirmó hace unos meses que Boris Johnson "sería un buen primer ministro".