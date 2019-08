¿Conejo o cuervo? Internautas no se ponen de acuerdo

Por: Redacción





Un video ha confundido a internautas de todo el mundo tratando de descifrar qué animal es el que está acariciando una persona, si un cuervo o un conejo.

Y es que a simple vista pareciera ser un cuervo negro, sin que a nadie le llame la atención, pero cuando se lee el título del video que dice: "A los conejos les encanta que les acaricien la nariz", los usuarios se vuelven locos.

La increíble ilusión óptica tiene asombrados a miles de usuarios generado más de siete mil comentarios y seis mil 500 retweets.

¿Un conejo mirando hacia abajo o un pájaro con el pico hacia arriba?

"Por cierto, sé que es en realidad un conejo", escribe el historiador y escritor británico Greg Jenner, que, no obstante, confiesa, que sigue viendo "un cuervo con el pico abierto".

"Wow, me senté aquí viendo durante siglos a alguien acariciando a un cuervo con el pico abierto y pensando en ¿conejos?", comentó otro usuario.

Sin duda hay versiones para todos los gustos.

Is that a rabbit, because it looks to me like a crow with some white in it...https://t.co/a70aACJD0h pic.twitter.com/cfivV8ObKT