Condenan 5 años a mamá por votar ilegalmente

Azteca América - Una madre de Texas fue sentenciada a pasar cinco años en prisión por haber votado ilegalmente en las elecciones presidenciales del 2016 mientras estaba en libertad condicional por haber cometido un delito de fraude.

Crystal Mason, de 43 años, fue encarcelada durante tres años por un fraude cometido en el 2011, antes de ser puesta en libertad condicional.

De acuerdo con CNN, Mason aún no había terminado de cumplir su condena de tres años de libertad condicional cuando votó en el 2016.Según CNN, los criminales sentenciados en Texas pierden su derecho a voto hasta que completen sus sentencias, incluyendo la prisión y la libertad condicional.

Mason señaló que ella no tenía idea de que no tenía permitido votar mientras se encontraba bajo supervisión, ya que estas reglas no estaban dentro de las indicaciones de su supervisor de libertad condicional.

Al momento de votar el 8 de noviembre del 2016, Mason notó que su nombre no estaba en la lista de los votantes registrados, pero encontró una boleta provisional y realizó su voto.

Más tarde se le informó que su voto fue descartado, pero no supo la razón hasta que fue arrestada después de que tuviera una cita con su agente de libertad condicional en febrero.

Mason confesó que no había leído los documentos, pero porque un funcionario le ayudó a hacer el voto. La mujer de 47 años le indicó a los fiscales de su ignorancia sobre la ley y que no tenía intenciones de violar las reglas de libertad condicional.

"Estaba contenta de regresar a casa y ver a mi hija graduarse. Mi hijo está a punto de graduarse. ¿Por qué pondría en juego eso? Ni siquiera quería ir a votar".

Mason agregó que solo votó porque su madre la había motivado a hacerlo. "¿Honestamente creen que yo dejaría mis bebés otra vez? Eso fue lo más difícil que he tenido que hacer en mi vida.

¿Quién, como madre, dejaría a sus hijos por votar?", concluyó Mason. El juez distrital, Rubén González, le dictó la sentencia el pasado miércoles.

Este no es el primer caso en que sentencian a una persona por votar ilegalmente.

El año pasado, Rosa Maria Ortega, de 37 años, fue sentenciada a ocho años de cárcel por votar ilegalmente en el 2012 y en el 2014; ella tampoco sabía que tenía prohibido votar.

Debido a romper la regla, la cual afirmó que desconocía, le quitaron la custodia de sus cuatro hijos y es muy probable que sea deportada al finalizar su condena, según informa The Cut.