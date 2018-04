Colombiano demanda a Nueva York tras 25 años en prisión

AP - Un colombiano que fue dejado en libertad tras pasar 25 años en prisión por un asesinato que asegura que no cometió ha demandado a la ciudad de Nueva York por encarcelamiento injusto.

Johnny Hincapié, de 45 años, fue encarcelado por el asesinato en 1990 de un turista en el tren subterráneo. En 2015 un juez lo dejó en libertad tras alegar que no había pruebas suficientes que justificasen su encarcelamiento. El magistrado también citó el testimonio de una nueva testigo que dijo que el hombre no había cometido el crimen.

Hincapié interpuso la demanda en la corte federal de Manhattan y exigió un juicio y una compensación monetaria.

Los abogados del colombiano aseguran que en ésa época de altos niveles de criminalidad en la ciudad las autoridades locales estaban presionadas a resolver rápidamente el crimen, que captó la atención de los medios de comunicación. Los detectives contra los cuales se interpuso la demanda alteraron los hechos y las declaraciones que hizo Hincapié, lo golpearon y le prometieron que lo dejarían irse a casa si éste les decía lo que querían oír, asegura la demanda.

"Hincapié sufrió un dolor y angustia emocional y mental fuertes como resultado de haber sido castigado por un crimen que no cometió", señaló su abogado Gabriel Harvis en la demanda, disponible en el sistema electrónico de la corte.

En ella destacó que Hincapié fue privado de la posibilidad de disfrutar de la vida al ser encerrado entre los 18 y los 45 años.

El Departamento Legal de la ciudad no respondió de forma inmediata una solicitud de comentario hecha por The Associated Press.

El turista que falleció era un joven del estado de Utah que se encontraba en la ciudad para ver el Abierto de tenis. Se dirigía a cenar junto a sus padres, su hermano y su cuñada en el metro cuando un grupo de jóvenes se les acercó para robarles. La víctima, Brian Watkins, intentó proteger a sus padres y recibió una puñalada en el corazón.