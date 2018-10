Colectivo TeamLab presenta pieza interactiva en Japón

ADN40 - TeamLab ha desarrollado un museo digital en el cual las obras de arte deambulan libremente en los pisos, paredes y techos de las salas, forman conexiones, interactúan con las personas, se comunican entre sí y a veces se mezclan. En un espacio de 10 mil metros cuadrados y gracias a 520 computadoras y 470 proyectores crearon algo que jamás se había visto.

El Mori Building Digital Art Museum se encuentra en la isla de Odaiba, Tokio y está inspirado en el concepto de interactividad haciendo que las obras nunca sean iguales ya que responden a tu presencia y a la de los demás en la sala.

Las 50 obras se encuentran en cinco zonas y están diseñadas para disolver el límite entre el visitante y la obra artística para que éste la explore físicamente.

Para crear este espacio interactivo no fue tarea fácil, el equipo japonés de la colectiva de arte dice que necesitó artistas, arquitectos, ingenieros, animadores, matemáticos, diseñadores de gráficos de impresión y editores, todo para crear este mundo que mezcla arte, ciencia y tecnología.

Takashi Kudo, miembro del colectivo, dijo que si las personas pudieran vivir dentro del arte entonces podrían ser más positivas entre sí. "Tu existencia en si misma se convierte en una parte de la belleza, y si te sentiste bello como parte de nuestra obra de arte, tal vez puedas sentir esa belleza ante otras personas" dijo Kudo a BBC.

teamLab Borderless in Odaiba, Tokyo has welcomed half a million visitors!

Tickets for September and October are currently available. November tickets will be made available on Tuesday, September 18.



MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: teamLab Borderless https://t.co/ruMC6uYnLX pic.twitter.com/WajIPXX6qW