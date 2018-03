Colapsa puente peatonal en Miami

AP - Un puente peatonal recién instalado colapsó el jueves en la Universidad Internacional de Florida en el área de Miami. Por el momento se desconoce el número de heridos o si hay víctimas fatales.

Algunos videos mostraban a socorristas subiendo personas en ambulancias.

El paso de 950 toneladas cayó al mediodía en el campus principal de la universidad. Un video muestra vehículos aplastados por la enorme estructura.

First responders attend to scene of pedestrian bridge collapse in south Florida. https://t.co/OPvF0j8U7G - @nbc6 pic.twitter.com/bpwV8Iu3Mt