Cocodrilo le arranca el brazo a la novia poco antes de la boda

AP - Una pareja que fue atacada por un cocodrilo celebró su boda días después del incidente en un hospital de Zimbabue, donde la novia se recupera tras haber perdido un brazo.

"En una semana pasamos de un estado de shock a la agonía y a una experiencia realmente increíble", comentó el novio Jamie Fox a The Associated Press el lunes.

Fox, de 27 años, y su prometida Zanele Ndlovu estaban paseando a bordo de una canoa por el río Zambeze, uno de los más grandes de África, cuando un cocodrilo los atacó el 30 de abril. Zanele perdió el brazo derecho y sufrió heridas en la mano izquierda. Cinco días después, contrajeron matrimonio en la capilla del hospital.

Zanele Ndlovu,a former tennis player was canoeing w her man at #VictoriaFalls,#Zimbabwe when a croc attacked them she lost her arm last week.She tied the knot while recovering at #Bulawayo Mater Dei Hospital.Quick recovery https://t.co/RZgBzXMy4f & Congrats. pic.twitter.com/54mKDbnF1n