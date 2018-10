Cliente no se percata de un robo armado por estar en el celular

Redacción - El video que fue grabado por las cámaras de seguridad en Brasil, llamó la atención de diversos internautas luego de que un hombre no se percatará de un robo por estar tranquilamente en su teléfono.

En las imágenes se muestra como un sujeto con casco entra al establecimiento a mano armada y da ordenes a los presentes de tirarse al suelo.

Sin embargo, uno de ellos no escuchó las indicaciones y ni siquiera fue capaz de verlo incluso cuando el ladrón se dirigió a la caja que se encontraba a un metro de él por enviar mensajes de texto.

El hombre que fue identificado por un portal local como José Carlos de Almeida declaró que el motivo fue porque la música estaba alta.

"Yo realmente no vi nada. La música estaba alta y no me di cuenta de que el bar estaba siendo atracado", relató posteriormente el protagonista del video.

También añadió que se sorprendió al darse cuenta que el atracador no se llevará su costoso celular, ni su moto que encontraba en la calle.