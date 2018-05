Civiles en Oklahoma matan a un atacante que abrió fuego

AP - Un atacante abrió fuego dentro de un restaurante de Oklahoma City durante la hora pico de la cena, hiriendo a una mujer y dos chicas, antes de que dos civiles armados lo mataran a tiros afuera, informó el viernes la policía.

El presunto atacante fue identificado como Alexander Tilghman, de 28 años, quien ingresó al restaurante Louie's On The Lake con una pistola el jueves a eso de las 6:30 de la noche. Una mujer de 39 años y dos jovencitas resultaron heridas de bala, mientras que un hombre se rompió el brazo al escapar y caer, de acuerdo con un reporte policial.

Posteriormente los dos civiles, identificados por la policía como Juan Carlos Nazario y Bryan Wittle, abatieron fatalmente al atacante afuera del negocio.

Todas las víctimas del atacante fueron reportadas en buena condición el viernes, según el capitán de la policía de Oklahoma City Bo Mathews. No se han dado detalles de la posible motivación del agresor.

Dennis Will dijo que dos de las víctimas fueron su hija y una nieta. Afuera del hospital adonde fueron llevadas las víctimas, dijo a la prensa que su hija le llamó tras el ataque y que les habían disparado cuando entraban al restaurante para una cena de cumpleaños.

Una mujer que contestó el teléfono en la casa que se cree pertenece a la madre de Tilghman rehusó hacer comentarios a The Associated Press. Nazario y Wittle no contestaron de momento a mensajes y textos que se les enviaron en busca de comentarios.