China impacta con su primer conductor con inteligencia artificial

Por: Redacción



El primer presentador de noticias de inteligencia artificial hizo su debut en la V Conferencia Mundial de Internet en Zhejiang, China.

El robot tiene forma masculina, en donde las expresiones faciales y acciones sorprendieron a internet por la gran similitud con la de un ser humano.

La última tecnología fue creada conjuntamente por la Agencia de Noticias de Xinhua y Sogou.

De acuerdo con Xinhua, el presentador se ha convertido en un miembro de su grupo de reporteros y puede laborar 24 horas diarias en su página web oficial, de esta manera la maquinaria reduce costos de producción de noticias y mejora la eficiencia laboral.

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que mientras a diversos usuarios les parece algo innovador, otros lo ven como algo terrorífico.

Xinhua, Sougou debuts world's first AI TV anchor at #WorldInternetConference in #Wuzhen. AI Anchor can work 24/7 by cloning the face and voice of a real anchor that technically supported from machine learning and deep learning of his sound, lip shape and expression. @XHNews pic.twitter.com/1WVzVTh3u2