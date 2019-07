Cerca de medio millón de personas se comprometen a invadir el Área 51

EFE -

Cerca de medio millón de personas han confirmado, a través de las redes sociales, su asistencia al asalto de la misteriosa Área 51, una zona militar en la que las Fuerzas Armadas de EUA almacenarían pruebas de vida extraterrestres, según apuntan desde hace décadas diversas teorías conspirativas.

"Asaltemos el Área 51. No nos pueden parar a todos", es el lema de este curioso evento que, tras ser publicada en Facebook, ha recibido el apoyo de 493,000 personas que, a media tarde del viernes, ya habían confirmado su asistencia a esta acción que tendrá lugar el próximo 20 de septiembre.

"Nos encontraremos en la atracción del Centro Turístico Alienígena y coordinaremos nuestra entrada. Si entramos a lo bruto, nos podremos mover más rápidamente que las balas", reza la convocatoria que concluye con un mensaje contundente: "Vamos a ver a los alienígenas".

La acción ha sido convocada por los usuarios @smyleekun y @shitpostinginshambles, y su iniciativa, además de un sorprendente respaldo popular, ha generado un aluvión de memes, con imágenes de hombrecillos verdes y diversos símbolos de la cultura "freak", como el personaje Sheldon Cooper, de la serie Big Bang Theory.





El Área 51 es un terreno militar situado en pleno desierto de Nevada que desde hace años, debido al secretismo que lo rodea, ha estado envuelto en un halo de misterio que ha dado pie a numerosas teorías extravagantes.

Una de las más extendidas es la de que el Gobierno empleó este árido terreno militar para esconder de las miradas curiosas toda prueba de vida extraterrestre.

De hecho, la Administración estadounidense nunca reconoció la existencia de esta instalación militar hasta agosto de 2013, cuando la CIA desclasificó una serie de documentos que confirmaban la existencia de la base militar.

Esa teoría sostienen, entre otras cosas, que allí se trasladaron los restos de una supuesta nave extraterrestre que se habría estrellado en Roswell, en Nuevo México, en julio de 1947.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reacciona al evento

La Fuerza Aérea estadounidense advirtió que "está lista" para rechazar una incursión en la denominada Área 51 en Nevada.

La respuesta de la Fuerza Área de EUA fue en reacción a un evento creado en facebook que invitaba a invadir el Área 51 y por el alcancé que este generó.

El lugar es señalado desde hace años como epicentro de teorías de conspiración alienígenas.

Ante la reacción de la Fuerza Área de EUA, los creadores del evento 'se arrepintieron' de la idea de invadir el Área 51 y publicaron un mensaje al gobierno de Estados Unidos.

"Hola Gobierno de Estados Unidos, esto es una broma, y realmente no tengo la intención de seguir adelante con este plan. Pensé que sería divertido y conseguiría algunas sorpresas en Internet", decía el mensaje.

Sin embargo, la portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Laura McAndrews, recordó que el Área 51 'es un campo de entrenamiento abierto para la Fuerza Área de Estados Unidos' y sentenció que desalientan a cualquier persona que intente ingresar al área antes referida.

"La Fuerza Aérea de los EUA siempre está lista para proteger a los estadounidenses y sus activos", expresó la portavoz.

Memes 'salen' del Área 51

