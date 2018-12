Celebra sus 105 años; asegura que 'evitar a los hombres' es su secreto

Por: Redacción



Una mujer llamada Brenda Osborne que nació en 1913 en Nottingham, cumplió 105 años y ha revelado el secreto para una larga vida, y es: "evitar a los hombres".

Ésta mujer tomó la decisión de mantenerse soltera y reveló que el secreto para una longevidad es mantenerse alejada del sexo opuesto.

Durante su fiesta de cumpleaños número 105, Brenda dijo estar feliz y un poco decepcionada por una visita que nunca llegó.

"Le atribuyo mi buena salud al trabajo duro y a evitar a los hombres", aseguró

"Me encantó celebrar mi cumpleaños, aunque me decepcionó que la Reina no viniera. Recibí mi carta de ella, pero pensé que una visita era lo menos que podía hacer", agregó.

Brenda comenzó a trabajar en el Hospital Victoria en 1940 atendiendo a veteranos heridos, en 1946 ascendió a enfermera asistente y escaló a enfermera senior en 1953.

Con esta historia, tal parece que ésta mujer inspira a mucha otras. Así como también, es una muestra de que no se necesita de alguien para llegar a la vejez, plena y con salud.