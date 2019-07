Causan polémica muñecas negras diseñadas para ser golpeadas

Mundo - 29/07/2019 09:00 a.m.

Redacción -

Unas muñecas negras, hechas de trapo y con hilos de colores que simulan ser rastas fueron creadas para que las personas se desahoguen mientras las golpean o las lanzan reiteradas veces contra la pared.

Se llaman "Feel Better Dolls".

En las instrucciones, se les dice a los compradores que tomen las muñecas de trapo y que "encuentren una pared para golpearlas".

Los juguetes fueron retirados de los estantes en Nueva Jersey esta semana después de provocar indignación entre los residentes y los funcionarios estatales.

Jimmy Davis, alcalde de la ciudad de Bayonne, expresó que las muñecas eran "ofensivas e inquietantes en muchos niveles".

"Está claro que se hace en una representación inapropiada de una persona negra y le indica a la gente que la golpee. El racismo no tiene lugar en el mundo y no lo toleraré, especialmente en este distrito", dijo a The Jersey Journal.

Tras recibir una ola de críticas, las muñecas fueron retiradas de la venta.

