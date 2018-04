Captan 'fantasma' en un estadio de fútbol

Redacción - Un guardia de seguridad grabó el momento en el que una supuesta presencia sobrenatural aparece en el estadio Tomás A. Ducó, sede del equipo de fútbol Huracán, ubicado en Argentina.

En el clip se escucha como el hombre exclama: "Es la tercera vez que escucho este ruido, lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente", y entonces baja las escaleras hasta llegar a los vestidores, donde se escucha como una puerta azota fuertemente.

"¿Cómo puede ser que no haya nada? Tercera vez que entro y no hay nada. Me quiero ir", agregó el guardia.

Sin embargo mientras el hombre sigue grabando se ve el paso de una sombra espectral en el minuto 1:09.