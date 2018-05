Captan en video amenazas a mujeres que hablan español en NY

Notimex - Un hombre fue captado en video al momento en que amenaza con llamar a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sólo porque dos empleadas de un restaurante de comida rápida en Nueva York hablaron en español con un cliente.

"Cada persona que escucho (habla español). Él lo habla, ella lo está hablando. Esto es Estados Unidos", clamó el hombre de unos 40 años de edad, vestido con camisa de vestir, luego de haber recibido su ensalada en un establecimiento de la zona media de Manhattan.

Cuando fue confrontado por un gerente, el hombre redobló sus críticas: "Sus clientes y sus empleados hablan en español al personal cuando deberían hablar en inglés. Supongo que no tienen documentos, así que mi próxima llamada es a ICE para que los expulsen de mi país".

Ante la mirada sorprendida de algunos clientes, el hombre añadió que esos hispanoparlantes viven de "su dinero" y de los servicios de bienestar social.

Hacia el final del video, filmado el miércoles, se escucha que una mujer lo confronta y lo insulta. Lo llama además "ignorante" y le desea que lo atropelle un auto.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c