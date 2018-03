Captan camión repleto de perros que va al matadero

Redacción

Por:

Medios británicos difundieron un video en el que aparece un camión lleno de perros cuyo destino es el matadero en Vietnam.

Animalistas registraron en a grabación como el camión y su carga se encontraban detenidos en la ciudad de Hue.

Varios de los canes tenían collares, por lo que sugiere que pudieron ser robados de diferentes hogares, publicó Daily Mail.

Michele Brown, directora de Fight Dog, comentó que lo más probable es que los caninos fueran alimentados a la fuerza antes de ser golpeados y hervidos vivos, ya que se cree que su carne se vuelve más deliciosa a medida que aumenta su sufrimiento.

Cuando el camión se encontraba detenido, la persona que captó el video le preguntó al chófer que adónde se dirigía, el cual el conductor respondió "cho thit", que en vietnamita quiere decir "para la carne".

Se estima que en Vietnam se comen alrededor de cinco millones de perros al año.

#Shocking footage shows truck packed with #dogs arriving to be boiled alive in #Vietnam because of sick belief that meat gets tastier the more they suffer#WARNING GRAPHIC CONTENThttps://t.co/SNgxbS8Cz6 @MailOnline pic.twitter.com/5jbXNRPtrv