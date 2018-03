Redacción

Aves, ardillas y hasta cocodrilos han hecho de las suyas en campos de golf, pero esta vez fue un canguro el que causó expectación entre los jugadores.

El marsupial se metió a los campos de golf de Queensland, Australia, e intentó alcanzar una bandera que se encontraba colocada en el campo.

En sus intentos por alcanzarla, parece que está bailando.

A pesar de todos sus intentos no logró obtener la bandera, pero fue captado por los medios que estaban en el lugar.

A ‘dancing’ kangaroo, mesmerised by a flag, has delighted golfers in Queensland. #9News https://t.co/XMt4d82S6M pic.twitter.com/r6YJNoHEOR