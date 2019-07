Cambio climático dificulta combate al hambre: ONU

Notimex -

El calentamiento del planeta impacta en forma adversa los ecosistemas, la salud humana y la economía de los países, lo que dificulta más la erradicación del hambre y la pobreza, dijo hoy el presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), Hoesung Lee.

Durante la inauguración del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, Lee expuso que el cambio climático también impacta los flujos migratorios en todo el mundo.

Explicó que por cada grado de aumento en la temperatura, la migración crece 1,9%. De limitarse el alza de la temperatura a 1,5ºC habría 50% menos gente sin agua y 10 millones de personas menos estarían expuestas al aumento del nivel del mar, señaló.

"El cambio climático es una amenaza multiplicadora. Amplifica las amenazas existentes, exacerba los problemas económicos, ambientales y sociales", afirmó, refirió el portal Noticias Onu.

Añadió que el cambio climático y el desarrollo sostenible son inseparables y centró su discurso en tres puntos de convergencia de ambos procesos.

El primero se refiere al impacto negativo que el calentamiento global tiene en la naturaleza y la humanidad y que dificulta el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El segundo, dijo, es la ambiciosa meta del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura a menos de dos grados Celsius, idealmente a 1,5, ya que esto ayudará a alcanzar la mayoría de esos Objetivos.

El tercer punto versa sobre las nuevas oportunidades económicas, ambientales y sociales que resultan de las medidas audaces contra el cambio climático y que dependen de la cooperación internacional, la justicia social y la equidad para desarrollar estrategias de resiliencia.

Lee indicó que la temperatura global se ubica hoy día un grado Celsius por encima del nivel preindustrial, aunque el calentamiento no es uniforme y la mayor parte de las regiones terrestres están por encima de ese grado. Tal es el caso del Ártico, donde las temperaturas registran de dos a tres grados más altos.

Dijo que casi el 40% de la población mundial vive en áreas donde el calentamiento excede los 1,5 grados sobre los niveles preindustriales por lo menos una temporada del año.

Señaló que esto causa grandes trastornos en los medios de vida de la gente, especialmente en los países dependientes de la agricultura, donde ha aumentado la emigración.

Según los datos del IPCC, por cada grado de aumento en la temperatura, la migración crece 1,9%, mientras que por cada milímetro adicional de precipitación los desplazamientos de población suben un 0,5%.

El calentamiento actual coloca en un alto riesgo los arrecifes de coral y la biodiversidad en general, además de afectar desproporcionadamente al Ártico, a las islas pequeñas, a las zonas secas y a los países menos desarrollados.

El incremento de las temperaturas tiene un efecto grave en los ecosistemas, la salud humana y la agricultura, lo que dificulta enormemente la erradicación del hambre y la pobreza planteada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El experto advirtió que si el calentamiento llegara o sobrepasara los 2º C no sólo no se eliminarían la pobreza y el hambre, sino que tampoco se reduciría la desigualdad, no todos tendrían acceso al agua potable y no se protegerían los ecosistemas.