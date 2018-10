Califican de "perturbador" el trabajo de moderador en Internet

Por: Redacción



Roz Bowden, trabajó como moderadora de contenido en MySpace, viendo lo peor de Internet para que otros no tuvieran que hacerlo.

El trabajo que hacía Bowden, se ha convertido en uno de los más importantes pero peligrosos tras el auge de las redes sociales, pues estas personas son las encargadas de evitar que la gente vea imágenes y/o videos con contenido violento y perturbador, desde abusos sexuales a niños hasta decapitaciones, torturas, violaciones o asesinatos.

"Cuando me fui, no estreché la mano a nadie durante tres años. Vi lo que la gente es capaz de hacer y lo repugnante que es. No quería tocar a nadie. Aborrecía a la humanidad", expresó Roz a BBC News.

Actualmente Facebook cuenta con aproximadamente siete mil 500 moderadores de contendido que trabajan en todo el mundo las 24 horas del día, y por lo regular, los trabajadores suelen conseguir trastornos de estrés postraumático como resultado de lo que han visto en línea.

Sarah Roberts, una profesora de la Universidad de California, ha estudiado la moderación de contenido durante los últimos ocho años y considera que las redes sociales desencadenan una crisis de salud mental.

"Estamos hablando de un gran número de personas -que está creciendo exponencialmente- y debería preocuparnos lo que pueda pasar en el futuro", dijo.

Volviendo a la experiencia de Roz Bowden, cuando comenzó a trabaja en MySpace, dijo que había poca información sobre cómo hacer el trabajo.

"Tuvimos que establecer unas normas. ¿Ver pornografía y preguntarle a una chica si usa un bikini de tiras de espagueti era adecuado? ¿Cuánto sexo era demasiado para una plataforma como MySpace? Nos hacíamos esas preguntas a medida que avanzábamos".

"¿Deberíamos permitir un video de una persona decapitando a otra? No. Pero, ¿y si se trata de dibujos animados? ¿Está bien si lo hacen Tom y Jerry?"

Tampoco había nada de apoyo moral. Ella le decía a su equipo lo siguiente: "Está bien que se vayan. Está bien que lloren. Pero no vomiten en el piso".

Y en lo que se refería a mirar el contenido, este era su consejo: "Desenfoquen la mirada para no verlo del todo".

Facebook describió a sus moderadores de contenido como "los héroes no reconocidos que mantienen Facebook a salvo para el resto de nosotros".

Sin embargo, admitió que ese trabajo "no es para todo el mundo" y que solo contrata a gente "que sea capaz de manejar los retos inevitables que presenta ese rol".

Facebook ofrece una capacitación previa en la que se les explica lo que se espera de ellos en el trabajo y pasan al menos 80 horas con un instructor antes de que se lancen al mundo real.