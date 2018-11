Cajero da billetes de 100 dólares por error

AP - Un cajero automático del área metropolitana de Houston, Texas fue desactivado y quedó a resguardo de la policía el lunes, luego de entregar erróneamente billetes de 100 dólares en lugar de billetes de 10, y de que tal falla se dio a conocer a través de las redes sociales.

Algunos agentes del Departamento de Policía del condado de Harris protegían el cajero ubicado al aire libre después del incidente ocurrido el domingo por la noche y notificaron a Bank of America.

Un proveedor colocó erróneamente billetes de 100 dólares en lugar de los de 10, informó un comunicado del banco el lunes. Bank of America también dijo que los clientes podrán quedarse con el dinero extra que recibieron.

Las autoridades de Bank of America, con sede en Carolina del Norte, no informaron cuánto dinero fue entregado erróneamente.

A glitch caused an ATM in Houston to spit out $100 bills. The bank says the customers can keep them. https://t.co/PLDBwy6YbL pic.twitter.com/WqOqGxmSvZ