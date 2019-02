Cae en coma tras dolor de cabeza y al despertar ya tiene un bebé

Por: Redacción





La jovende 18 años se fue a dormir con dolor de cabeza entró en coma y despertó cuatro días después con la sorpresa de su vida: había dado a luz a una bebé.

Los hechos ocurrieron en Oldham, Manchester, el pasado 2 de diciembre, cuando Ebony se fue a dormir sinténdose muy mal.

Según medios locales, la estudiante no sabía que estaba embarazada, pues no desarrolló un bulto en el vientre, no experimentó náuseas matutinas y nunca dejo de tener su periodo menstrual.

El 6 de diciembre, la joven despertó y las enfermeras del hospital le informaron que era madre de una bebé.

"Despertar de un coma para que me dijeran que había estado embarazada y que había dado a luz a una niña fue abrumador por unos minutos", dijo Ebony a medios locales. "Suena horrible ahora, pero les pedí que se la llevaran porque estaba tan confundida y segura de que habían cometido un error".

Tras las convulsiones de Ebony, los médicos la examinaron y descubrieron un pequeño bulto en el vientre.

Al someterla a una cirugía, descubrieron que la joven tenía una rara condición por la que nació con dos úteros. Uno de ellos seguía menstruando, mientras que el otro, que se encontraba en la parte de atrás, albergó a la bebé.

De acuerdo con los médicos, fue más fácil divisar al bebé a causa de las convulsiones.

Debido a esta condición, la bebé tuvo que nacer por cesárea de emergencia el 3 de diciembre.

"Ahora estoy tan emocionada de despertarme y verla todas las mañanas, y poder pasar otro día con mi pequeño y precioso milagro", señaló la mujer a Lad Bible.