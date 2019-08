Bolivia acepta ayuda para combatir incendios en la Amazonia

ADN 40 -

El presidente Evo Morales indicó este 25 de agosto que Bolivia está abierta a recibir ayuda internacional para combatir los incendios forestales que continúan en el oriente del país y anunció la suspensión de la campaña electoral para su reelección, a menos de dos meses de los comicios generales.

La noche del 24 de agosto, autoridades de la región amenazada por el fuego pidieron al Gobierno boliviano aceptar la ayuda ofrecida por los países vecinos, una opción que Morales había desestimado a inicios de semana.

“Por medios de comunicación me informé que Argentina quiere cooperar. Nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, espontánea, aunque no me comunique con el presidente Mauricio Macri”, señaló Morales.

Agregó que también el presidente de Perú, Martín Vizcarra, está dispuesto a cooperar. “He dado tarea al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores en qué medida nos pueden cooperar para apagar estos incendios que siguen apareciendo en la zona de Chiquitanía”, señaló.

Por el momento Bolivia lucha contra el fuego con el apoyo más de 2 mil personas y de pequeñas aeronaves, además contrató el avión cisterna ‘ Supertanker’ que comenzó a operar.

En una conferencia de prensa desde Cochabamba, Evo Morales anunció que el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) s uspenderá sus actividades de proselitismo electoral.

“Vamos a suspender por lo menos por una semana la campaña electoral y todos dedicarnos para cuidar toda la Chiquitanía, la Amazonía boliviana”, señaló.