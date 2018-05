Bill Gates se burla de la 'ignorancia' de Donald Trump

ADN40 - El creador de Microsoft, Bill Gates, puso en ridículo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un video que se dio a conocer por el programa ´All in with Chris Hayes´ de la cadena estadounidense ´MSNBC´ en el que se muestra cómo el empresario se burla del presidente estadounidense por ignorante.

El líder de Microsoft aclaró a la audiencia de la fundación, que en un encuentro que sostuvo con el presidente estadounidense, el jefe de Estado no supo distinguir las diferencias que hay entre el virus VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y el VPH (Virus del Papiloma Humano).

El multimillonario aclaró durante una conferencia de la fundación de caridad más grande del mundo ´Bill y Melinda Gates´, que platicó en dos ocasiones con el presidente, una en diciembre de 2016 y otra en marzo de 2017.

"Donald Trump quiso saber si había alguna diferencia entre el VIH y el VPH, por lo que pude explicarle que rara vez se confunden entre sí" aclaró Gates.

En múltiples momentos de su exposición, Gates insinuó que el presidente era ignorante en varios temas.

"En las dos reuniones, me preguntó si las vacunas no eran algo malo porque estaba considerando una comisión para investigar los efectos nocivos de las vacunas y alguien—creo que fue Robert Kennedy Jr.—, lo estaba asesorando de que las vacunas estaban causando cosas malas. Y dije que no, que es un callejón sin salida, que sería algo malo, no hagas eso".

Estos comentarios provocaron la risa de los asistentes que se encontraban en la conferencia.