Beso le provoca muerte a una bebé

Por: Redacción



La pequeña Aliza Rose, de tan solo ocho días de nacida, perdió la vida tras recibir un beso de una persona que la contagió del virus del herpes simple tipo 1 (HSV-1HSV-1), el cual le provocó a la pequeña un herpes neonatal que terminó acabando con sus pulmones.

De acuerdo con la madre de la bebé, Abigail Rose, la pequeña pudo contrajo el virus luego de que una persona contagiada le diera un beso, o incluso hasta haberla tocado, sin lavarse las manos.

"Nunca voy a dejar de compartir la desgarradora historia de nuestra dulce Aliza Rose. Tenía 8 días cuando murió. Nació como un bebé saludable de casi 9 libras. Estaba sana durante un día y medio antes del virus HSV-1HSV-1 que afectó su columna vertebral y se comió sus pulmones y cerebro", contó Rose.

"Alguien la tocó sin lavarse las manos o besó su cara mientras era portador del virus. Y cualquiera puede ser un portador y no mostrar signos. Es fatal, hasta por lo menos dos semanas y los padres se lo pueden pasar a ellos también. Por favor, ayúdanos a salvar más bebés compartiendo nuestra historia y no besando bebés. Lávate las manos, no beses a los bebés", informó.

Este terrible hecho sucedió durante el mes de mayo, pero hace pocos días la mamá se atrevió a contar la historia.

Los hechos sucedieron en la ciudad de Oakland, Maryland en Estados Unidos.

Con información de The Sun y Fox News.