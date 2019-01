Bebé sale con las manos arriba al ver a sus padres ser arrestados

El video donde se puede ver a una pequeña bebé 'entregándose' a la policía se ha vuelto viral en redes sociales

A través de redes sociales se ha viralizado undonde se ve a una bebé de dos añosa la policía, imitando lo que hicieron sus padres al ser

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Tallahassee (Florida, EUA) el 17 de enero y fue grabado por un testigo.

Las autoridades acudieron al lugar cuando fueron informados del robo de una tienda, cuyo personal indicó que los asaltantes "aparentemente tenían una pistola".

En las imágenes se muestra cuando los agentes armados arrestan al padre de la pequeña, mientras apuntan con sus armas al vehículo en donde ambos se encontraban.

Tras esto, se ve como la niña baja con dificultad de la camioneta, completamente descalza y con los brazos arriba y se entrega a la policía. Los oficiales, que aún sostenían sus armas, permitieron a su madre acercarse a la pequeña y cargarla.

"Ella está tratando de salir, pero no puede porque es pequeña. Ella está fuera. Oh, ella está levantando sus manos. Oh, Dios mío, mira eso. Oh, Dios mío", se escucha decir de las personas que grabó el video.

Durante el arresto, las agentes le preguntaron al detenido si había más adultos en el automóvil y éste responde que no, que solamente están sus dos hijos: la pequeña de dos años y un bebé de uno, el cual es finalmente resguardado junto a su hermana mayor.