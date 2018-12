Avioneta se estrella tras despegar en Atlanta; no hay sobrevivientes

AP - Una avioneta se estrelló el jueves cerca de un pequeño aeropuerto en Atlanta y nadie sobrevivió, informaron autoridades.

El Departamento de Bomberos de la ciudad trataba de determinar cuánta gente iba a bordo, pero en un escueto comunicado confirmó que no hubo sobrevivientes del siniestro ocurrido cerca del Aeropuerto del Condado Fulton.

Se trató de una avioneta Cessna Citation V, dijo a la AP Kathleen Bergen, vocera de la Administración Federal de Aviación.

La avioneta había despegado del aeropuerto y se estrelló a unos 2.4 kilómetros (1.5 millas) al este de la pista poco después del mediodía, dijo Bergen. El aeropuerto está a unos 16 kilómetros (10 millas) al oeste de Atlanta.

Los bomberos trataban de sofocar el incendio provocado por la caída, dijo la agencia antiincendios el jueves por la tarde. Trataban de cerciorarse de que nadie en tierra haya sido lastimado.

El aeropuerto es un centro de gran actividad de vuelo, con torre de control y estación de bomberos. En promedio se dan lugar allí unos 164 despegues y aterrizajes por día.

