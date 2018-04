Avioneta se estrella con edificios en California y deja dos muertos

Redacción

Hasta el momento se han reportado dos muertos como consecuencia de un choque de una avioneta en contra de varios edificios de la ciudad de Santa Paula, en California, Estados Unidos.

Las autoridades no han dado a conocer cuál es el número de personas que viajaban a bordo de la aeronave, sin embargo, aclararon que se encuentran investigando en búsqueda de esclarecer las causas del accidente.

Informes preliminares sugieren que la aeronave es un avión experimental de un solo motor y un ala fija.

Equipos forenses y otras agencias gubernamentales ya han arribado al lugar de los hechos.

(Con información de Russia Today)



Santa Paula PD Sgt Paul Spencer says when they arrived the plane area was fully engulfed. County is taking over we’re awaiting more info re Santa Paula plane crash pic.twitter.com/3agtODUdxs