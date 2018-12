ADN 40 - La tarde de este sábado se estrelló una avión contra el techo de un centro de terapia para niños con autismo en la ciudad estadounidense de Fort Lauderdale, en Florida.

El accidente provocó el fallecimiento de dos personas que se encontraban al interior de la aeronave.

Al lugar llegaron miembros del Departamento de Bomberos para extinguir el incendio que provocó el desplome de la avioneta.

A small plane crashed shortly after takeoff from the Fort Lauderdale Executive Airport on Saturday. The two people aboard the plane died.



