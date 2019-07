Ave alimenta con colilla de cigarrillo a su cría

Mundo - 01/07/2019 06:00 a.m.

ADN40 -

Una fotografía de un ave negra que alimentaba a su pichón con una colilla de cigarrillo se hizo viral en redes sociales.

Karen Mason, residente de la localidad de Saint Petes Beach, condado de Pinellas, Florida en Estados Unidos, fotografió la semana pasada un ave en una playa mientras alimentaba a su cría (un rayador americano, también llamado pico tijera).

"Por casualidad la vi dando de comer a su cría y me di cuenta de que no era un pez, pero en realidad no sabía qué era", indicó Mason en una entrevista a la cadena local CTVNews.

Su sorpresa llegó después, cuando subió las imágenes a su computadora, pues se dio cuenta de que era una colilla de cigarrillo.

Fue entonces cuando decidió publicar la fotografía en su perfil de Facebook con la intención de concienciar sobre los efectos de la basura en el medio ambiente.

"Si fumas, por favor, no dejes tus colillas", escribió en su publicación.

Mason publicó posteriormente otra imagen en la que se ve a la cría caminando con el cigarro en el pico; "a esta cría su padre le dio una colilla como comida. Es hora de limpiar nuestras playas y dejar de tratarlas como un cenicero gigante", señaló.

La mujer apuntó que a las personas que "incluso no les importa la vida silvestre deben preocuparse, pues sus propios hijos pueden tomar esas colillas" señaló.