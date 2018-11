Aterriza la misión InSight de la NASA en Marte

EFE - El modulo espacial, la primera misión de laque quiere estudiar específicamente el interior dehoy con éxito en la superficie del planeta rojo.La sala de control del Laboratorio de Propulsión de laen Pasadena (California, EE.UU.) recibió hoy a las 11.53 horas local (19.53 GMT) la señal de quese había posado en"Te siento,. Y pronto conoceré tu corazón. Con este aterrizaje a salvo, estoy aquí. Estoy en casa", dijo en su perfil oficial de Twitter el módulo, que ha ido retransmitiendo en directo y a través de esta red social su viaje desde la Tierra desde el pasado mayo.Los científicos y técnicos de laen la sala de control en Pasadena reaccionaron con una gran alegría, aplausos y abrazos colectivos a la esperada noticia de quehabía concluido su viaje espacial con éxito.Además, larecibió a las 11.58 hora local de Pasadena (19.58 GMT) la primera fotografía enviada desdepor

?? Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight´s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars´ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw