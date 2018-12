Ataque cerca de mercado en Francia deja 2 muertos y 11 heridos

Al menos dos personas fallecieron y 11 más resultaron heridas en una balacera ocurrida en el centro de la ciudad francesa de Estrasburgo, al este de Francia

EFE - Al menos dos persona ha muerto y otras once han resultado heridas en un tiroteo hoy en la localidad francesa de Estrasburgo, en el este del país, mientras que el atacante se dio a la fuga, informó la Prefectura (delegación del Gobierno).



El suceso tuvo lugar cerca de un mercado navideño sobre las 20.00 horas (19.00 GMT), una zona muy concurrida en el momento de los hechos, tras los cuales los establecimientos de la zona, cercana a la plaza Kleber, a apenas 3 minutos de la catedral, el monumento más emblemático de la ciudad, se vieron obligados a cerrar.



Según el alcalde de Estrasburgo, Roland Ries, se escucharon al menos cuatro disparos y el autor de los mismos se dio a la fuga.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio por terminada una reunión que mantenía con parlamentarios para seguir la situación, mientras que el ministro del Interior, Christophe Castaner, se trasladó a la célula de crisis para pilotar la situación.



Los hospitales de la ciudad han decretado el llamado "plan blanco", destinado a situaciones de urgencia como atentados, epidemias o catástrofes naturales.



Se ha establecido un perímetro de seguridad en la zona, en la que los clientes de los comercios y los establecimientos hosteleros han sido confinados, al tiempo que la policía llama a los vecinos a permanecer en sus casas en un amplio radio de la ciudad.



La prefectura ha instado en especial a los habitantes de los sectores de Neudorf y Parque de la Estrella, situados en las afueras de la ciudad, a kilómetros del lugar del tiroteo, a permanecer en sus casas.



Según diversos testimonios, varias personas están siendo atendidas en el suelo de la plaza.



Un trabajador de la Brasería Max, cerca del lugar de los hechos, indicó a Efe que oyó ruidos que parecían "petardos o disparos" y que se repitieron varias veces, y añadió que poco después vio a gente corriendo por la calle.



La dirección de su local dio la orden de que ningún cliente saliera a la calle hasta nueva orden, añadió este trabajador.



En el barrio, según este testigo, no paran de pasar patrullas de fuerzas del orden, pero la circulación ha sido cerrada a los coches.



Los transportes públicos de la ciudad fueron interrumpidos por motivos de seguridad.



El Parlamento Europeo, que celebra estos días sesión en Estrasburgo, alertó a través de mensajes de móviles a sus trabajadores y a los eurodiputados que no salieran de los restaurantes o los hoteles.



Además, como medida de precaución, anunció el cierre del edificio que alberga el Parlamento.



El eurodiputado español Carlos Iturgaiz colgó un mensaje en la red social Twitter indicando que ha sido confinado junto a 50 personas en el sótano del restaurante en el que estaba cenando. EFE