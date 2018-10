Asteroide 'calaca' se aproxima a la Tierra

Por: ADN40



Un grupo de astrónomos, entre ellos miembros de la NASA, volvieron a observar al asteroide TB145, nombrado también "calavera" el cual pasará relativamente cerca de la tierra el 11 de noviembre de 2018, según cálculos de la agencia aeroespacial.

Este asteroide toma sus diversos apodos gracias a su parecido con un cráneo humano bajo ciertas condiciones de iluminación; igualmente se le atribuyó el sobrenombre "Halloween" debido a que la aparición de este coincide con la celebración de la festividad de origen celta.

Los científicos por medio de un comunicado emitido por la NASA señalan que el cuerpo celeste, el cual tiene un tamaño aproximado de 625 metros. Pasará a una distancia equivalente a 105 veces, al espacio que hay entre luna de la tierra.

Pablo Santos-Sanz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (España), lo caracterizó entonces como un asteroide "oscuro", cuyo índice de reflectancia es "apenas superior a la del carbón".

Lamentablemente, es demasiado pequeño y está muy lejos para ser observado a simple vista.

