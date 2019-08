Así se ve el tren bala de Beijing a Shanghai; 350km/h

Por: Redacción





En la red social Twitter, un usuario de nombre Matthew Brennan, dio a conocer un video filmado con un teléfono celular en el que puede apreciarse pasar al tren que conecta la ciudad de Beijing con Shanghai, proeza lograda en tan sólo 4 horas y 36 minutos.

Pese a que el usuario manifiesta no haber alterado la velocidad del video, debido que este parece haber sido grabado mediante la aplicación Tik Tok, es de esperarse que si estén ligeramente alterados los cuadros por segundo, aparentando que el vehículo pasó más rápido de lo normal.

Sin embargo, la velocidad que alcanza el tren no es en lo absoluto poca cosa, esto debido a que dicha máquina alcanza la formidable velocidad de 350 kilómetros por hora.

A continuación la publicación en la que se comparte el video en Twitter:

This video wasn't sped up.



Beijing to Shanghai

Distance: 1,318 km (819 miles)

Average speed: 350 km/h (217 mph)

Total journey time: 4 hrs 36 mins pic.twitter.com/kJB2NUivMj