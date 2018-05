Así la reacción de un bebé prematuro tras un beso de su padre

Redacción - Este bebé prematuro sorprendió al mundo tras ser besado por su padre por primera vez y reaccionar de una manera sorprendente.

El recién nacido que aún respira a través de la ayuda de una máquina, se encuentra en los brazos de su padre cuando este le da un beso en la frente, cuando de repente el bebé responde con una amplia y contagiosa sonrisa.

Sin embargo, expertos explican que el "gesto de amor" se debe a que es un reflejo innato del bebé, aunque también sostienen que dicha mueca muestra que se siente feliz y relajado.

- a wonderful reaction to the kiss of father 🤗 pic.twitter.com/Sn6r2k28zG